Теннис скоро вернется? ATP расскажет игрокам о планах на сезон

По информации Marca, 10-го июня ATP проведет с теннисистами видео-конференцию, на которой поделится планами на проведение турниров во второй половине года.
На этот момент отменены все турниры до конца июля.
Сообщается, что в планах почти все большие турниры Европы и Северной Америки, запланированные на вторую часть года. Включая US Open и French Open.
Кроме опасности распространения коронавируса, ключевым является вопрос разрешения перелетов по миру.
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Источник — Marca
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