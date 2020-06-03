Теннис скоро вернется? ATP расскажет игрокам о планах на сезон

Ряд больших турниров все еще в планах организаторов

  • 03.06.2020 12:53
  • 65 просмотров
  • 0 комментариев
Теннис скоро вернется? ATP расскажет игрокам о планах на сезон
© marca.com

По информации Marca, 10-го июня ATP проведет с теннисистами видео-конференцию, на которой поделится планами на проведение турниров во второй половине года.

На этот момент отменены все турниры до конца июля.

Сообщается, что в планах почти все большие турниры Европы и Северной Америки, запланированные на вторую часть года. Включая US Open и French Open.

Кроме опасности распространения коронавируса, ключевым является вопрос разрешения перелетов по миру.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Marca

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности