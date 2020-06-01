Марта Костюк – Дарья Лопатецкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию второго полуфинального матча на турнире в Ирпене

  • 01.06.2020 15:00
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Марта Костюк – Дарья Лопатецкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФТУ. Марта Костюк

1 июня в Ирпене в рамках женского турнира под эгидой Федерации тенниса Украины UTF Ladies Invitational буду сыграны полуфинальные матчи.

Вторыми за путевку в финал сразятся Марта Костюк (№141 WTA) и Дарья Лопатецкая (379 WTA).

Победительница матча сыграет в финале с Марианной Закарлюк

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Источник — Федерация тенниса Украины

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