Марта Костюк – Дарья Лопатецкая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 июня в Ирпене в рамках женского турнира под эгидой Федерации тенниса Украины UTF Ladies Invitational буду сыграны полуфинальные матчи.
Вторыми за путевку в финал сразятся Марта Костюк (№141 WTA) и Дарья Лопатецкая (379 WTA).
Победительница матча сыграет в финале с Марианной Закарлюк
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Источник — Федерация тенниса Украины
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