Расписание украинок на турнире в Ирпене на 1 июня

В Ирпене продолжается женский турнир под эгидой Федерации тенниса Украины UTF Ladies Invitational, в котором принимают участие украинские теннисистки.
Расписание:
10:00. Дарья Лопатецкая - Виктория Петренко
Не ранее 12:00 - Леся Цуренко - Марианна Закарлюк
Не ранее 14:00 - Марта Костюк - Дарья Лопатецкая или Виктория Приходько
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Источник — Федерация тенниса Украины
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