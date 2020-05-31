Турнир в Ирпене. Цуренко добыла третью победу в трех матчах

В воскресенье, 31-го мая, в Ирпене продолжились матчи женского турнира под эгидой Федерации тенниса Украины UTF Ladies Invitational, в котором принимают участие 8 украинских теннисисток.
В четвертом матче игрового дня Леся Цуренко в двух сетах одолела Людмилу Киченок: 6-4; 6-1. Таким образом, на групповом этапе турнира у Цуренко три победы в трех матчах.
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Источник — Федерация тенниса Украины
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