Турнир в Ирпене. Марта Костюк добыла вторую победу

31 мая в Ирпене продолжается женский турнир под эгидой Федерации тенниса Украины UTF Ladies Invitational, в котором принимают участие 8 украинских теннисисток.

В первом матче игрового дня Марта Костюк (№141 WTA) в двух сетах одолела Марианну Закарлюк (№688 WTA), добыв вторую победу в групповом раунде.

Отметим, что в этом квартете также играют Катерина Дятлова и Мария Берген.