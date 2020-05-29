Выше Месси и Роналду. Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменом

Львиная часть доходов швейцарца – от спонсоров и рекламы

  • 29.05.2020 21:39
  • 431 просмотр
  • 0 комментариев
Выше Месси и Роналду. Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменом
© ATP. Роджер Федерер

20-кратный чемпион турниров Большого Шлема Роджер Федерер впервые в карьере стал лидером рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes.

38-летний теннисист заработал за год  $106,3 миллиона, из них 100 миллионов – от спонсоров и рекламы и $6,3 миллиона призовых.

Немногим меньше заработали лучшие футболисты мира Криштиану Роналду (105=60+45) и Лионель Месси (104=72+32).

Больше всего в первой сотне баскетболистов, но основная масса находится во второй полусотне.

Замкнул топ-100 капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос. Испанский футболист заработал 21,8 млн долларов (18,8+3).

Полный список можно увидеть здесь.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Forbes

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности