Выше Месси и Роналду. Федерер стал самым высокооплачиваемым спортсменом

20-кратный чемпион турниров Большого Шлема Роджер Федерер впервые в карьере стал лидером рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes.

38-летний теннисист заработал за год $106,3 миллиона, из них 100 миллионов – от спонсоров и рекламы и $6,3 миллиона призовых.

Немногим меньше заработали лучшие футболисты мира Криштиану Роналду (105=60+45) и Лионель Месси (104=72+32).

Больше всего в первой сотне баскетболистов, но основная масса находится во второй полусотне.

Замкнул топ-100 капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос. Испанский футболист заработал 21,8 млн долларов (18,8+3).

Полный список можно увидеть здесь.