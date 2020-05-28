Марта Костюк – Марианна Закарлюк. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 мая в Ирпене продолжится женский турнир под эгидой Федерации тенниса Украины UTF Ladies Invitational, в котором примут участие 8 украинских теннисисток.

Продолжится второй игровой день матчем между Мартой Костюк (№141 WTA) и Марианной Закарлюк (№688 WTA), которые вчера выиграли свои поединки.

Обновлено: Встреча пройдет в пятницу.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча