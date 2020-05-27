ФОТО. Мугуруса приняла участие в фотосессии для Vogue

Победительница двух турниров Большого Шлема в одиночном разряде, испанка Гарбинье Мугуруса, приняла участие в фотосессии для известного издания «Vogue», а также продемонстрировала коллекцию спортивной формы от «Adidas».
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Источник — Vogue.es
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