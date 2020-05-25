ФОТО. Цибулкова устроила яркую вечеринку в честь рождения первого ребенка

Экс-четвертая ракетка мира Доминика Цибулкова провела семейный праздник, известный под названием «бейби шауэр».
Торжество заключается в том, что родные и близкие дарят будущей матери подарки в преддверии рождения ребенка.
Ранее Цибулкова приняла участие в фотосессии во время своей беременности.
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Источник — Instagram
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