ФОТО. Цибулкова устроила яркую вечеринку в честь рождения первого ребенка

Словацкая теннисистка ждет мальчика, которого планируют назвать Якубом

  • 25.05.2020 13:25
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ФОТО. Цибулкова устроила яркую вечеринку в честь рождения первого ребенка
© Инстаграм Доминики Цибулковой

Экс-четвертая ракетка мира Доминика Цибулкова провела семейный праздник, известный под названием «бейби шауэр». 

Торжество заключается в том, что родные и близкие дарят будущей матери подарки в преддверии рождения ребенка.

Ранее Цибулкова приняла участие в фотосессии во время своей беременности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dakujem Vam lasky za nadherny den a veeeeeeeeeeela lasky 🤍🤍🤍 #jakubkobabyshower

Публикация от Dominika Cibulkova (@domicibulkova)

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Источник — Instagram

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