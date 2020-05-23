Сергей Стаховский – Мартон Фучович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 23 мая, продолжится выставочный турнир под названием «Кубок Будапешта».

Во второй игровой день Сергей Стаховский (№167 ATP) проведет два матча: в одиночном разряде и в миксте.

На 14:00 по Киеву запланирован его поединок против Мартона Фучовича (№84 ATP).

Трансляция будет доступна здесь.

