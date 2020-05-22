Осака заработала за 2019 год рекордную сумму для женщин-спортсменок

Японка заработала 37,4 миллиона долларов

  • 22.05.2020 22:47
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Осака заработала за 2019 год рекордную сумму для женщин-спортсменок
© WTA. Наоми Осака

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой 2019 года, отобрав пальму первенства у Серены Уильямс.

В топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира за 2019 год по версии Forbes Осака заняла 29-е место, заработав 37,4 миллиона долларов. У Уильямс-младшей – 36 миллионов долларов и 33-е место.

Таким образом, Осака установила рекорд годового заработка среди женщин спортсменок. Предыдущий принадлежал Марии Шараповой – 29,7 миллионов долларов в 2015 году.

Впервые с 2016 года в топ-100 рейтинга попали сразу две женщины. В 2016 году это были Шарапова и Уильямс.

В целом, начиная с 2012 года, кроме Осаки, Шараповой и Уильямс, в топ-100 попадала только одна женщина-спортсменка. Речь идет об еще одной теннисистке, китаянке Ли На.

Наоми Осака является победительницей US Open-2018 и Australian Open-2019.

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Источник — Forbes

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