Стаховский / Бондар – Надь / Бабош. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию парного матча на выставочном турнире в Будапеште

  • 22.05.2020 14:15
  • 117 просмотров
  • 1 комментарий
Стаховский / Бондар – Надь / Бабош. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФТВ

В пятницу, 22 мая, стартует выставочный турнир под названием «Кубок Будапешта». 

Украинец Сергей Стаховский сыграет в одиночном разряде и в миксте.

Микст
Сергей Стаховский / Анна Бондар – Петер Надь / Тимеа Бабош

Прямая трансляция здесь.

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Комментарии
    Alehandro
      Alehandro, 22.05.2020 14:57
    0
    Показалось, что крайний слева на фотке - Андрей Лунин)
    Ссылка
    Alehandro
      Alehandro, 22.05.2020 14:57
    0
    Показалось, что крайний слева на фотке - Андрей Лунин)
    Ссылка
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