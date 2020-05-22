Стаховский / Бондар – Надь / Бабош. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 22 мая, стартует выставочный турнир под названием «Кубок Будапешта».
Украинец Сергей Стаховский сыграет в одиночном разряде и в миксте.
Микст
Сергей Стаховский / Анна Бондар – Петер Надь / Тимеа Бабош
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