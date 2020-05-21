ФОТО. Бенуа Пэр шокировал коллег-теннисистов откровенным снимком

Француз умеет удивлять

  • 21.05.2020 19:38
  • 582 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Бенуа Пэр шокировал коллег-теннисистов откровенным снимком
© ATP. Бенуа Пэр

Французский теннисист Бенуа Пэр поделился с подписчиками своего инстаграму откровенной фотографией.

«Так, когда возобновится сезон?», – спросил француз, продемонстрировав оголенные ягодицы.

В комментариях уже отметились  Фрэнсис Тиафо, Феликс Оже-Альяссим, Стэн Вавринка и другие.

Отметим, что Пэр на данный момент входит в топ-25 рейтинга ATP.

Напомним, ATP продлила паузу в календаре до 31 июля.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bon quand c’est qu’elle reprend cette saison??? 🤷🏽‍♂️🍑

Публикация от Benoit Paire (@benpaire)

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 21.05.2020 19:53
    +1
    Схоже, Перу набридли просто "аути"
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 21.05.2020 19:53
    +1
    Схоже, Перу набридли просто "аути"
    Ссылка
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