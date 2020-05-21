ФОТО. Бенуа Пэр шокировал коллег-теннисистов откровенным снимком

Французский теннисист Бенуа Пэр поделился с подписчиками своего инстаграму откровенной фотографией.
«Так, когда возобновится сезон?», – спросил француз, продемонстрировав оголенные ягодицы.
В комментариях уже отметились Фрэнсис Тиафо, Феликс Оже-Альяссим, Стэн Вавринка и другие.
Отметим, что Пэр на данный момент входит в топ-25 рейтинга ATP.
Напомним, ATP продлила паузу в календаре до 31 июля.
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Источник — Instagram
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