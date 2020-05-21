Илья МАРЧЕНКО: «Люди из Донецка для меня сделали очень много»

Украинский теннисист - о выступлениях за сборную Украины и отношении к «донецким»

  • 21.05.2020 14:20
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Илья МАРЧЕНКО: «Люди из Донецка для меня сделали очень много»
© Bergamo & Sport. Ілья Марченко

Теннисист Илья Марченко, который живет и тренируется в Братиславе, рассказал, как после 2014 года изменилось его мировосприятие.

«Первый год, когда нам пришлось покинуть Донецк, было очень трудно. Мы не имели дома почти год. Да, мировосприятие изменилось, от патриотизма осталось очень мало. Прежде всего этому поспособствовал мэйнстрим в отношении к «донецким». Хотя я сам не родился там, но люди оттуда для меня очень много сделали. Я перестал следить за ситуацией, потому что это очень утомительно и негативно отражалось на моих результатах».

«Я с удовольствием играю за сборную, но сейчас я играю в первую очередь не за флаг и Украину, а за свою семью, близких и друзей. За людей, которые мне помогали в течение жизни. Они и Украина сейчас для меня - совершенно разные вещи», - сказал Марченко в интервью Sport.ua.

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Источник — Sport.ua

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