Илья МАРЧЕНКО: «Стереотип о не очень умных спортсменах - бред»

Украинский теннисист рассказал о своем отношении к Александру Усику

  • 21.05.2020 13:29
  • 207 просмотров
  • 2 комментария
Илья МАРЧЕНКО: «Стереотип о не очень умных спортсменах - бред»
© Sport.ua

Украинский теннисист Илья Марченко высказался по поводу последних событий вокруг боксера Александра Усика и стереотипе об умственных способностях спортсменов.

-  Сейчас информационное пространство разрывают различные реакции на то, что Александр Усик снял ролик, где он бьет диванного эксперта. Нужно такое делать спортсменам, и нужно боксерам стремиться к тому, чтобы становиться лидерами мнений?
- Я не смотрел ролик, поэтому не имею мнения на этот счет. Это его выбор, он работает на свою аудиторию. Он человек, поэтому он тоже может ошибаться. Мое отношение к нему, как к спортсмену, не изменится, а как человеком я им не интересуюсь. Где я, а где Усик. Я не эксперт, чтобы давать ему какие-то советы.

Не понимаю, почему спортсмен не может быть лидером мнений. Если речь идет о стереотипе, что спортсмены не очень умные, то я считаю, что это бред. Почти все спортсмены ездили по всему миру и видели разные страны, видели, как люди там живут. Поэтому уже этот опыт намного больше, чем у большинства украинцев.

Также стремление учиться и получать знания никак не зависят от того, спортсмен ты или нет. Поэтому, если какой-то спортсмен хочет быть лидером мнений, то почему нет. С другой стороны, сейчас такое время, что все и обо всем выражают свое мнение, даже если имеют очень мало информации и имеют очень узкое представление по теме. Но это касается не только спортсменов.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    REALIST
    online
      REALIST, 21.05.2020 13:51
    0
    ... було б дивно, якби Марченко, будучи спортсменом, сказав щось інше !
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 21.05.2020 13:34
    0
    "Чому спортсмен не може бути лідером думок"
    Може, але яких думок - це питання
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 21.05.2020 13:51
    0
    ... було б дивно, якби Марченко, будучи спортсменом, сказав щось інше !
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 21.05.2020 13:34
    0
    "Чому спортсмен не може бути лідером думок"
    Може, але яких думок - це питання
    Ссылка
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