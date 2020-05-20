ВИДЕО. Ястремская записала тренировку для фанатов

Украинская теннисистка Даяна Ястремская записала для фанатов полноценную тренировку, которую можно выполнить в домашних условиях.
Занятие продолжается более 40 минут, поэтому для выполнения всех упражнений нужно запастись силами.
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Источник — Tennis Ukraine
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