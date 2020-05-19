ВИДЕО. Лопатецкая и Снигур приняли участие в теннисном баттле

Украинские теннисистки Дарья Лопатецкая и Дарья Снигур посоревновались друг с другом в эфире программы «Теннис о теннисе».

Теннисисткам нужно было пройти 3 раунда вопросов. Кто из девушек справился лучше – смотрите на видео ниже.

Ранее в теннисном баттле приняли участие Костюк и Цуренко.