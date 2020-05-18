МАРЧЕНКО: «Игроки ниже топ-300 во время паузы в сезоне теряют меньше денег»

Украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал финансовую помощь низкорейтинговым игрокам.



«Сейчас у игроков, которые стоят ниже топ-300, у них отличный период, они теряют меньше денег. Понятно, есть лиги и там зарабатывают. Какие-то лиги уже отменили, но что-то еще появится. Не потратил на перелет, не потратил на гостиницу, считай, заработал, вышел в плюс в этом месяце. Кроме официальной информации, у меня нет других данных, кто получит какие деньги по Программе. Когда поступят деньги на счет, тогда я буду знать.



Я не считаю, что игроки должны были жертвовать на это. Это так выглядит, как будто мы безработные, которым необходима помощь. Этим должны заниматься ATP, ITF, Большие Шлемы, которые зарабатывают у них самые большие деньги. Изначально мы не должны были быть в такой ситуации.



Игроки зарабатывают недостаточно, призовые распределяют неправильно, слишком большая разница между игроками топ-10, топ-50… На протяжении 10 лет на это могут повлиять Федерер, Надаль и Джокович. Они могли бы сделать все, как им угодно, и турнирам пришлось бы идти им на уступки. Но имеем, что имеем», – сказал Марченко в интервью программе «Теннис о теннисе».

Читайте также: МАРЧЕНКО: «В полуфинале Дохи-2016 с Надалем я проиграл, а не он выиграл»