ФОТО. Чемпион Уимблдона помолвлен с королевой красоты из Польши

Польский теннисист Лукаш Кубот, экс-первая ракетка в парном разряде, помолвлен с моделью Магдаленой Биенковской, которая в 2015-м году стала Мисс Польшей.
Сообщается, что об этом стало известно из комментариев в инстаграме.
Добавим, что в коллекции Лукаша Кубота 26 титулов в паре, в том числе, на Открытом чемпионатом Австралии в 2014 году и на Уимблдоне в сезоне 2017.
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Источник — Большой теннис Украины
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