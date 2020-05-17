ФОТО. Чемпион Уимблдона помолвлен с королевой красоты из Польши

У 38-летнего Лукаша Кубота хороший вкус

  • 17.05.2020 13:20
  • 1040 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Чемпион Уимблдона помолвлен с королевой красоты из Польши
© Инстаграм Магдалены Биенковской

Польский теннисист Лукаш Кубот, экс-первая ракетка в парном разряде, помолвлен с моделью Магдаленой Биенковской, которая в 2015-м году стала Мисс Польшей.

Сообщается, что об этом стало известно из комментариев в инстаграме.

Добавим, что в коллекции Лукаша Кубота 26 титулов в паре, в том числе, на Открытом чемпионатом Австралии в 2014 году и на Уимблдоне в сезоне 2017.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dziękuję Wam za wszystkie życzenia🎉🎾! Thank You for all the birthday wishes!

Публикация от Łukasz Kubot (@kubot.lukasz)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy birthday @kubot.lukasz 💍

Публикация от Magdalena Bieńkowska (@magdalenabienkowska)

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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    ternow
      ternow, 17.05.2020 13:26
    0
    Пора жениться Лукашу, 38 лет уже не шуточки даже для мужика...
    Ссылка
    ternow
      ternow, 17.05.2020 13:26
    0
    Пора жениться Лукашу, 38 лет уже не шуточки даже для мужика...
    Ссылка
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