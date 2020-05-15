Джокович был близок к завершению карьеры в 2018 году

Жена Новака Джоковича Елена заявила, что весной 2018 года, после серии неудач, ее муж был близок к завершению карьеры:

«Он сказал мне, что завершает карьеру, это правда. Он проиграл Бенуа Пэру в Майами. Это было ужасное поражение.

Он собрал всех нас и сказал: «Ребята, с меня хватит. Поговорите с моими спонсорами, хочу быть откровенным с ними. Не знаю, останавливаюсь ли я на полгода, на год или навсегда».

Вскоре после этого Джокович вернулся на свой прежний уровень и уже в июле 2018 года выиграл Уимблдон.

Ранее Милош Нинкович рассказал о том, что Джокович следит за киевским «Динамо» и дружит с Андреем Шевченко.