Джокович был близок к завершению карьеры в 2018 году

Серб мог уйти весной 2018 года

  • 15.05.2020 21:52
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Джокович был близок к завершению карьеры в 2018 году
© ATP. Новак Джокович

Жена Новака Джоковича Елена заявила, что весной 2018 года, после серии неудач, ее муж был близок к завершению карьеры:

«Он сказал мне, что завершает карьеру, это правда. Он проиграл Бенуа Пэру в Майами. Это было ужасное поражение.

Он собрал всех нас и сказал: «Ребята, с меня хватит. Поговорите с моими спонсорами, хочу быть откровенным с ними. Не знаю, останавливаюсь ли я на полгода, на год или навсегда».

Вскоре после этого Джокович вернулся на свой прежний уровень и уже в июле 2018 года выиграл Уимблдон.

Ранее Милош Нинкович рассказал о том, что Джокович следит за киевским «Динамо» и дружит с Андреем Шевченко.

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Источник — Евроспорт

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