Australian Open. Даже турнир 2021 года может быть отменен

Все зависит от разрешения перелетов

  • 07.05.2020 18:12
  • 85 просмотров
  • 0 комментариев
Australian Open. Даже турнир 2021 года может быть отменен

Организаторы Australian Open рассматривают несколько сценариев развития событий, в том числе отмену теннисного турнира, который должен состояться в январе 2021 года.

Если до конца года останутся в силе большинство запретов на перелеты, то турнир может быть отменен или проведен в сокращенном формате.

«Есть несколько сценариев. Худший - отмена турнира. Многое зависит от международных перелетов, будут ли они разрешены. Какие будут сроки карантина после прибытия в Австралию».

«К тому времени все еще может действовать запрет на массовые собрания, и турнир может пройти без фанов. Очень много разных вариантов», - сказал Крэйг Тайли, один из руководителей турнира.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Reuters

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности