Australian Open. Даже турнир 2021 года может быть отменен

Организаторы Australian Open рассматривают несколько сценариев развития событий, в том числе отмену теннисного турнира, который должен состояться в январе 2021 года.

Если до конца года останутся в силе большинство запретов на перелеты, то турнир может быть отменен или проведен в сокращенном формате.

«Есть несколько сценариев. Худший - отмена турнира. Многое зависит от международных перелетов, будут ли они разрешены. Какие будут сроки карантина после прибытия в Австралию».

«К тому времени все еще может действовать запрет на массовые собрания, и турнир может пройти без фанов. Очень много разных вариантов», - сказал Крэйг Тайли, один из руководителей турнира.