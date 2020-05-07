ВИДЕО. Лучшие удары и розыгрыши Роджера Федерера

ATP презентовала подборку самых невероятных умений Роджера Федерера.
Здесь есть на что посмотреть, мастерство швейцарца не знает границ.
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Источник — ATP Tour
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