Стаховский о завершении карьеры: «Может быть трудно найти мотивацию»

34-летний украинский теннисист Сергей Стаховский вскоре может принять решение о завершении карьеры, если карантин затянется и матчи не вернутся в ближайшее время.

«В условиях карантина трудно поддерживать форму игроку, который понимает, что, возможно, все лучшее позади. Еще есть заряд и желание, но есть и понимание, что нужно работать еще больше, чем до этого или более концентрировано или отдавать больше времени. А это с тремя детьми на шее во время карантина».

«Поэтому я реально оцениваю свои шансы. Я готов их использовать, но если карантин затянется, то будет трудно найти мотивацию тренироваться в полную силу», - сказал Стаховский.