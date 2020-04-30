Стаховский о завершении карьеры: «Может быть трудно найти мотивацию»

Сергей Стаховский может больше не вернуться на корт

  • 30.04.2020 11:11
  • 196 просмотров
  • 1 комментарий
Стаховский о завершении карьеры: «Может быть трудно найти мотивацию»
© btu.org.ua

34-летний украинский теннисист Сергей Стаховский вскоре может принять решение о завершении карьеры, если карантин затянется и матчи не вернутся в ближайшее время.

«В условиях карантина трудно поддерживать форму игроку, который понимает, что, возможно, все лучшее позади. Еще есть заряд и желание, но есть и понимание, что нужно работать еще больше, чем до этого или более концентрировано или отдавать больше времени. А это с тремя детьми на шее во время карантина».

«Поэтому я реально оцениваю свои шансы. Я готов их использовать, но если карантин затянется, то будет трудно найти мотивацию тренироваться в полную силу», - сказал Стаховский.

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Источник — XSport

(1 голос)

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Комментарии
    Legal Protection
      Legal Protection, 30.04.2020 11:42
    0
    давно пора, много разговоров, а результатов нет
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    Legal Protection
    online
      Legal Protection, 30.04.2020 11:42
    0
    давно пора, много разговоров, а результатов нет
    Ссылка
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