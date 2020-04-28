Александр СЕВИДОВ: «Наказывают тех, у кого за спиной никого нет»

Экс-тренер «Мариуполя» Александр Севидов поделился мнением об определении договорных матчей по котировкам.

«Мариуполь» в аванпосте определенной борьбы. Там были моменты по Лозанне, ситуации с «Динамо». Сложно по букмекерским котировкам что-то доказать. По котировкам недавний матч «Александрии» и «Карпат» — чистый договорняк (возможно имеется в виду, матч 21-го тура УПЛ, победа «Александрии» 4:0 — прим. ред.).

Но по игре никаких вопросов, там был бой. Но как же котировки, почему нет шума и двойные стандарты?

У меня часто спрашивают: «А почему за тебя никто не заступился?» А вот поэтому и наказывают тех, у кого за спиной никого нет», — сказал Севидов.