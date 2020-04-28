Александр СЕВИДОВ: «Наказывают тех, у кого за спиной никого нет»

Специалист поделился мнением об определении договорных матчей по котировкам

  • 28.04.2020 13:14
  • 359 просмотров
  • 0 комментариев
Александр СЕВИДОВ: «Наказывают тех, у кого за спиной никого нет»
© ФК Мариуполь. Александр Севидов

Экс-тренер «Мариуполя» Александр Севидов поделился мнением об определении договорных матчей по котировкам.

«Мариуполь» в аванпосте определенной борьбы. Там были моменты по Лозанне, ситуации с «Динамо». Сложно по букмекерским котировкам что-то доказать. По котировкам недавний матч «Александрии» и «Карпат» — чистый договорняк (возможно имеется в виду, матч  21-го тура УПЛ, победа «Александрии» 4:0 — прим. ред.).

Но по игре никаких вопросов, там был бой. Но как же котировки, почему нет шума и двойные стандарты?

У меня часто спрашивают: «А почему за тебя никто не заступился?» А вот поэтому и наказывают тех, у кого за спиной никого нет», — сказал Севидов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Трибуна

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности