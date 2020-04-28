Владимир ШАРАН: «Игроки сбрасывают нам видео своих тренировок»

Во время карантина «Александрия» продолжает готовиться ко второй части сезона

  • 28.04.2020 12:50
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Владимир ШАРАН: «Игроки сбрасывают нам видео своих тренировок»
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Главный тренер «Александрии» Владимир Шаран рассказал, как проводит время на карантине.

— С ума на карантине еще не сходите?
— Нет. Конечно, очень скучаю по футболу, но и в данной ситуации работы хватает. Каждые два дня мы собираемся тренерским штабом, общаемся, стараемся внести коррективы в тренировочный процесс, который, хочется верить, скоро возобновится. Следим за нашими футболистами, которые работает на базе. Их шесть человек. А на досуге, если есть возможность, выбираемся на рыбалку. Можно просто по базе походить, подышать свежим воздухом.

— Как часто футболисты «Александрии» получают задания от тренерского штаба?
— Все расписывается на неделю, которую мы разбиваем на микроциклы. Шесть дней работаем, один — отдыхаем. Игроки сбрасывают нам свои тренировки по видео, а также по часам, которые дают возможность проанализировать, на каком пульсе занимался футболист, и какой объем работы он выполнил. Функционально ребятам тяжело набирать кондиции без мяча, но подопечные молодцы, все стараются.

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Источник — zbirna.com

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