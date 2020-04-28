ВИДЕО. Эдерсон забил гол в посудомоечную машину

26-летний бразильский голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон показал, чем занимается дома во время карантина.
Эдерсон точным дальним ударом отправил импровизированный мяч прямиком в открытую посудомоечную машину.
В текущем сезоне Эдерсон провел за «Манчестер Сити» 31 матч во всех турнирах, где пропустил 27 мячей, 13 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
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Источник — ФК Манчестер Сити
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