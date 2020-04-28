ВИДЕО. Как Ярмоленко оригинально тренирует пресс на карантине

Украинский футболист Андрей Ярмоленко выложил видео в сторис Instagram, на котором тренирует пресс с помощью сына.
Пока неизвестно, когда будет возобновлен чемпионат Англии по футболу, прерванный из-за пандемии коронавируса.
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Источник — Instagram
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