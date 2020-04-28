Олег САЛЕНКО: «В Украине футболисты думают, что они — полубоги»

Специалист объяснил, почему некоторые игроки не хотят давать интервью

  • 28.04.2020 10:38
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Олег САЛЕНКО: «В Украине футболисты думают, что они — полубоги»
© ФК Динамо Киев. Олег Саленко

50-летний экс-форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Саленко стал гостем YouTube-канала «Саша Штукатур».

— Почему украинские футболисты не умеют давать интервью?
— Некоторым запрещают это делать. А некоторые не хотят общаться после игры на эмоциях. Но, когда ты поиграл в Европе, то понимаешь, что там без этого никуда. Когда-то в Испании я час не мог выехать с базы, потому что давал автографы и общался со всеми. В нашей стране все по-другому, футболисты думают, что они — полубоги.

— Почему настолько снизилась посещаемость матчей?
— Ты видел последние игры? Скучные. Нет индивидуальностей, на кого ходят. Билеты стоят копейки, а все равно не ходят. Футболистам в такой ситуации играть очень тяжело, когда нет публики. Вот недавно информация: «Барселона» продает девять игроков, чтобы вернуть Неймара. Им важно привлекать зрителя.

«Динамо» необходимо продолжать воспитывать своих ребят и на них делать ставку. Тогда и зритель будет ходить, чтобы посмотреть на своих воспитанников.

— Морозюк недавно сказал, что, когда переехал в Турцию, наконец, начал наслаждаться футболом...
— Понимаю Колю. В свое время я уехал, попал в «Логроньес», и был под большим впечатлением о того, в какую страну я попал. Понимаете, я на машине на игру приезжал! В Киеве такого не было. Помню, как приехал в Киев в конце 90-х и заехал на базу, Лобановский мне сказал: «Да, большие нагрузки я вам давал». Я ответил: «Васильич, спасибо, что это поняли». Было ведь и такое, как тренировка в день игры! Мы были настолько готовы к этому, что сносили команды любые.

— Кого можете выделить из нынешнего «Динамо»?
— Цитаишвили. Хоть еще и ребенок фактически, но идет вперед. Старается обострять, видна вот эта страсть к игре, желание. Дай Бог, чтобы и Цыганков добился чего-то. Достиг каких-то высот, чтобы вы брали интервью у него, а не у меня. Чтобы был он интереснее, а не я.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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