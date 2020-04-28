Разван РАЦ: «Тяжело сказать, какие у Румынии шансы встретиться с Украиной»

38-летний экс-игрок донецкого «Шахтера» и сборной Румынии по футболу Разван Рац высказался о перспективах национальной команды пройти в плей-офф и сыграть на чемпионате Европы.

«К сожалению, мы ждем матчей плей-офф. Все это продолжается и не в нашу пользу. Тяжело сказать, какие у нас шансы. К сожалению, сборная Румынии не показывает тот футбол, который хочется видеть мне и болельщикам. Наши игроки все меньше играют в топ-чемпионатах. Думаю, что уровень нашей сборной не тот, который был раньше, 10 или 15 лет назад. Из-за этого у нас все меньше людей на стадионах и во время игр сборной. Я не вижу, что у нас больше шансов, чем у соперников. Хоть я и не игрок сборной, но я ее болельщик. Надеюсь, что сборная пройдет», — считает Рац.