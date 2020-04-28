Разван РАЦ: «Тяжело сказать, какие у Румынии шансы встретиться с Украиной»

Специалист считает, что румынская национальная команда не так сильна, как прежде

  • 28.04.2020 10:24
  • 217 просмотров
  • 1 комментарий
Разван РАЦ: «Тяжело сказать, какие у Румынии шансы встретиться с Украиной»
© ТК Футбол. Разван Рац

38-летний экс-игрок донецкого «Шахтера» и сборной Румынии по футболу Разван Рац высказался о перспективах национальной команды пройти в плей-офф и сыграть на чемпионате Европы.

«К сожалению, мы ждем матчей плей-офф. Все это продолжается и не в нашу пользу. Тяжело сказать, какие у нас шансы. К сожалению, сборная Румынии не показывает тот футбол, который хочется видеть мне и болельщикам. Наши игроки все меньше играют в топ-чемпионатах. Думаю, что уровень нашей сборной не тот, который был раньше, 10 или 15 лет назад. Из-за этого у нас все меньше людей на стадионах и во время игр сборной. Я не вижу, что у нас больше шансов, чем у соперников. Хоть я и не игрок сборной, но я ее болельщик. Надеюсь, что сборная пройдет», — считает Рац.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 28.04.2020 10:41
    0
    Вряд ли! Нашим соперником станет Косово
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 28.04.2020 10:41
    0
    Вряд ли! Нашим соперником станет Косово
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности