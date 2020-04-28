Алиев — Милевскому: «За Золотым мячом выйдешь на сцену в халате»

35-летний экс-полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев в совместном эфире с 35-летним бывшим форвардом киевского клуба Артемом Милевским рассказал о том, что нападающий «Динамо-Брест» является претендентом на «Золотой мяч».

«Я жду, чтобы чемпионаты не возобновлялись. А 6-го января «Золотой мяч» вручают. Ну, извини меня. Где-то и можешь подзалететь на «золотой мячишко». А кого выбирать? Два чемпионата идут.

Ты представляешь, 6-го января звоночек тебе из УЕФА: «Артемий, прилетайте». Тогда Владимирович (Олег Блохин — прим. ред.) точно не поверит. А ты еще на сцену в халате выйдешь. И все. Там попросят сказать слово, а ты: «Олег Владимирович, спасибо Вам большое. Я халатик вот взял», — сказал Алиев, смеясь.