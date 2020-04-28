Проверь футбольные знания с друзьями и Favbet

28 апреля в 19:00 на странице Фаворит Спорт в Facebook состоится трансляция интеллектуальной игры с участием Favbet и клубов УПЛ: Динамо, Зари, ФК Львову, Александрии, Мариуполя и Колоса. Поэтому не грусти дома, приобщайся к квизу и зажги вечер.

Пока футбол болеет, Favbet предлагает всем желающим позвонить друзьям с помощью видеосвязи (Zoom, Facebook, WhatsUp, Skype), посмотреть трансляцию квиза, ответить на футбольные вопросы и побороться за один из 30 подарков.

Присоединяйся к Футбольного квизу - ссылка на событие

Не грусти, развлекайся с Favbet!