АЛИЕВ: «Артем, проведем прощальный матч? В Хабаровске с медведями сыграем»

Экс-футболист «Динамо» Александр Алиев во время совместного эфира с Артемом Милевским предложил ему провести прощальный матч вместе:
«Я постараюсь сделать прощальный матч. Но только когда ты закончишь играть. Тогда мы вместе его проведем. Наверно, ты будешь играть еще 3–4 года, я могу подождать.
Ты представляешь афишу матча? Кенты прощаются с большим футболом!. Придут много людей, много недоброжелателей! В одну команду Блохина поставим тренером, а в другую – Сабо.
Где будем играть? Можем у Михалыча (Игоря Суркиса) попросить на стадионе «Динамо». А где ты хочешь? Ну, конечно, в Киеве. Ну, еще можно в Хабаровск слетать, с медведями там сыграем».
Напомним, Алиев родился в Хабаровске и начинал карьеру футболиста в юношеской команде местного клуба СКА в конце 90-х.
Источник — Миля
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