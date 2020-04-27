Источник: завод по изготовлению искусственных полей переезжает в Краматорск

Журналист Богдан Андриюк сообщил в соцсети Facebook о предстоящем событии:

«Завод по изготовлению искусственных полей от УАФ физически переезжает. Большую половину оборудование уже вывезли. В город Краматорск. Завод уже давно совсем не работает, и для УАФ дорого платить за него даже аренду под Киевом».

Журналист предполагает, что это связано с дружбой председателя федерации футбола Донецкой области Максима Ефимова с главой УАФ Андреем Павелко:

«Поэтому логично предположить, завод переедет чтобы не платить аренду вообще. Или платить какую-то символическую сумму. Для своих близких.

Интересно, что некоторым работникам завода фактически поставили ультиматум – или вы переезжаете жить и работать в Краматорск до 25 мая, или – на выход!»