Артем МИЛЕВСКИЙ: «Динамо — тяжелое. Не хочу их обижать»

35-летний форвард «Динамо-Брест» Артем Милевский считает, что 30-летнему украинскому вингеру «Вест Хэма» Андрею Ярмоленко не стоит возвращаться в киевское «Динамо».
«Куда Ярмоленко спешить? Тем более, в такое «Динамо». По крайней мере, оно не плохое, но без лидеров... Тяжелое «Динамо». Так скажу. Не хочу их обижать», — сказал Милевский в эфире с Александром Алиевым в Instagram.
Контракт Милевского принадлежал киевскому «Динамо» с 2002-го по 2013-й годы.
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Источник — Динамомания
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