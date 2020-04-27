Агент: «Мои самые большие трансферы — Ярмоленко и Малиновский»

Вадим Шаблий рассказал о самых громких успехах в своей карьере

  • 27.04.2020 20:48
  • 438 просмотров
  • 0 комментариев
Агент: «Мои самые большие трансферы — Ярмоленко и Малиновский»
© Facebook. Вадим Шаблий

Украинский футбольный агент Вадим Шаблий рассказал о самых громких трансферах в своей карьере.

«Самые большие трансферы? Малиновский за €15 миллионов, Ярмоленко — больше €20 миллионов. Ракицкий еще... У меня было несколько трансферов дороже €10 миллионов», — рассказал Шаблий.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко летом 2017-го года перешел из киевского «Динамо» в дортмундскую «Боруссию» за €25 миллионов.

Украинский хавбек Руслан Малиновский сменил бельгийский «Генк» на итальянскую «Аталанту» прошлым летом.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности