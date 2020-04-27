Агент: «Мои самые большие трансферы — Ярмоленко и Малиновский»

Украинский футбольный агент Вадим Шаблий рассказал о самых громких трансферах в своей карьере.

«Самые большие трансферы? Малиновский за €15 миллионов, Ярмоленко — больше €20 миллионов. Ракицкий еще... У меня было несколько трансферов дороже €10 миллионов», — рассказал Шаблий.

Украинский вингер Андрей Ярмоленко летом 2017-го года перешел из киевского «Динамо» в дортмундскую «Боруссию» за €25 миллионов.

Украинский хавбек Руслан Малиновский сменил бельгийский «Генк» на итальянскую «Аталанту» прошлым летом.