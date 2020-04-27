Названа сумма. УЕФА выделяет деньги Украине для преодоления коронавируса

УЕФА выделил 236,5 млн евро, чтобы помочь своим 55 членам-ассоциациям, включая Украину, решить проблемы, связанные с пандемией COVID-19 в своих странах.

Финансирование по программе HatTrick распределяется среди национальных ассоциаций, чтобы покрыть текущие расходы и помочь в разработке целевых отраслей футбола. Однако УЕФА решил разрешить каждой ассоциации устанавливать свои собственные приоритеты в свете негативного воздействия коронавируса на футбол на всех уровнях.

Рассказывая о финансировании, президент УЕФА Александер Чеферин отметил:

«Наш вид спорта сталкивается с беспрецедентной проблемой, вызванной кризисом COVID-19. УЕФА хочет помочь своим членам реагировать так, чтобы это соответствовало их конкретным обстоятельствам. В результате мы согласились, что до 4,3 млн евро на ассоциацию, отправленные за оставшуюся часть этого и весь следующий сезон, а также часть инвестиционного финансирования – могут быть использованы по мере необходимости нашими членами для восстановления футбольного сообщества.

Я считаю, что это ответственное решение поможет как можно лучше, и я горжусь тем единством, которое футбол демонстрирует на протяжении всего этого кризиса. Без сомнения, футбол станет основой жизни, когда вернемся в норму. Когда придет время, футбол должен быть готов ответить на этот вызов».

Программа помощи УЕФА HatTrick является одной из крупнейших программ солидарности и развития, когда-либо созданных спортивной организацией. Она была запущена в 2004 году после Евро, который проходил в Португалии. Основываясь на простой идее, УЕФА инвестирует значительную часть доходов от чемпионата Европы обратно в развитие футбола тремя (отсюда и название) разными способами: инвестиции, образование и обмен знаниями. К 2024 году инвестиции по программе HatTrick для ассоциаций-членов достигнут 2,6 млрд евро.

Таким образом, каждая европейская федерация, в том числе Украина, получит около 4,3 млн евро по программе HatTrick.