В России придумали план. При оптимистичном сценарии начнут играть 21 июня

В России определились с вариантами завершения сезона в российском чемпионате. Генеральный секретарь РФС Александр Алаев рассказал о двух возможных сценариях:

«Первый сценарий – оптимистичный. Учитывая позицию УЕФА и оценивая действующие запреты российский властей, мы планируем возобновить первенство РПЛ и закончить оставшиеся 8 туров, начиная с 21 июня.

В любом случае считаем нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ. Главное сейчас – сохранить целостность ФНЛ к следующему сезону. Заставить футболистов, не игравших полгода, провести 11 игр за месяц – не видим смысла. В первенстве ФНЛ сыграно 27 туров - больше двух третей, и мы считаем, что его можно признать завершенным. Открытым остается вопрос по Кубку России, в нем играют клубы ФНЛ, которые, скорее всего, не продолжат сезон. Много нюансов, примем решение по этому турниру позднее. Даты в календаре есть.

Второй сценарий – пессимистичный. Если ситуация не позволит возобновить чемпионат, и органы государственной власти примут соответствующие решения, то признаем первенства состоявшимися. Закрепляем все места без вылета двух последних команд в ФНЛ. Таким образом, следующий сезон в РПЛ пройдет с 18 командами. Если «Ротор» и «Химки» пройдут лицензирование, они пополнят высшую лигу.

«Зенит» объявляется чемпионом, в еврокубки команды выходят в соответствии с занятыми местами. Из-за плотного календаря нам придется отказаться от проведения на один сезон Кубка России. Путевка в Лигу Европы обладателя Кубка России перейдет команде, которая займет четвертое место в РПЛ».