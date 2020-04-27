ВИДЕО. Коноплянка сразится с Марином в FIFA 20

Игроки сборных команд продолжают отстаивать честь своих стран. И пока стадионы ждут возвращения футбола, они соревнуются в киберпространстве.

Во вторник, 28-го апреля, на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола будет транслироваться онлайн-противостояние в FIFA 20 между сборными командами Украины и Румынии (начало — в 20:00).

Сборная Украины, за которую будет играть звездный вингер «сине-желтых» Евгений Коноплянка, встретится с командой Румынии, честь которой защищать хавбек «трехцветных» Рэзван Марин.

По правилам поединка, оба игрока будут действовать в формате UltimateTeam, таким образом, в команду каждого будут входить легенды мирового футбола. Максимальное количество матчей, которое могут сыграть Евгений и Рэзван — три, а победителем станет тот, кто выигрывает два из них.