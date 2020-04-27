Максим ДЕГТЯРЕВ: «Все должно решаться на поле, а не в кабинетах»

26-летний украинский форвард донецкого «Олимпика» Максим Дегтярев поделился прогнозом относительно продолжения сезона из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Прогноз какой-то тяжело сейчас сделать в связи с такой ситуацией в мире, но все надеемся на лучшее и на продолжение чемпионата, так как я считаю, что все должно решаться на футбольном поле, а не в кабинетах или еще какими-то способами», — отметил Дегтярев.

Ранее карантин в Украине был продлен до 11-го мая.