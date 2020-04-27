Юный игрок Динамо: «Тренируюсь у бабушки в Чернигове»

18-летний защитник молодежной и юношеской команд «Динамо» Даниил Скорко рассказал о том, как проходят тренировки во время карантина, и о том, чем занимается на досуге.

- Провожу карантин дома, в Чернигове. У бабушки частный дом, поэтому часто к ней хожу и тренируюсь у нее, поскольку там есть возможность для этого. Я занимаюсь с «Динамо» U19, тренировки у нас каждое утро в одно и то же время, а именно в 11:00. Они проходят в режиме онлайн с помощью программы Zoom. С нами занимается тренер по физподготовке Алексей Смагин, а занятия длятся минут 45 или час. В основном, тренировки направлены на поддержание физической формы, делаем силовые упражнения для рук и ног. За нашей работой обычно также следит и старший тренер Игорь Костюк. Бывает, присоединяются и другие тренеры.

- На ваш взгляд, после окончания карантина команда будет готова сразу же приступить к матчам?

- Думаю, нет. Поскольку пауза была очень длинной – больше, чем два наших отпуска – всем ребятам будет тяжело. Даже когда я сам выхожу побегать, чувствую, насколько мне физически непросто. Так что, полагаю, понадобится две-три недели, чтобы подготовиться к чемпионату. Все-таки, необходимо и мяч почувствовать, и игровые связи вспомнить.

- После тренировок у вас обычно много свободного времени? Как его проводите?

- В свободное время, как и многие ребята из команды, играю в Counter-Strike, соперники всегда есть. Чемпионаты или турниры не устраиваем, а играем просто друг с другом. Занимаюсь английским с репетитором три-четыре раза в неделю, вспоминаю то, что учил раньше. Еще у меня есть маленькая собака — мальтийская болонка, так что занимаюсь ею. А больше ничего особенного: стараюсь как можно больше находиться дома и как можно меньше выходить на улицу. Только на Пасху ходили в гости к бабушке проведать и поздравить.

- С нетерпением ожидаете окончания карантина?

- Уже очень хочется приступить к привычной работе в коллективе, поехать на базу, увидеть ребят, заняться своим любимым делом: поиграть в футбол – уже надоело сидеть дома. То же самое касается и остальных партнеров, все соскучились друг по другу, по атмосфере в раздевалке и т.д. С парнями постоянно находимся на связи, общаемся каждый день. Также регулярно созваниваемся с тренерами и врачами – каждое утро даем им информацию о своем состоянии здоровья и температуре.