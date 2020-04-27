Серия A: премьер-министр не гарантирует возобновление сезона

В Италии не готовы подтвердить проведение матчей

  • 27.04.2020 17:55
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Серия A: премьер-министр не гарантирует возобновление сезона

Италия начнет выходить из карантина 4-го мая, когда спортивным командам разрешат приступить к индивидуальным тренировкам. Командные тренировки могут быть разрешены с 18-го мая.

В такой ситуации сезон Серии A может возобновиться в первых числах июня, однако власть не готова это подтвердить официально.

«Посмотрим, удастся ли возобновить чемпионат. Мы этого хотим, но сейчас ничего не обещаем. Все должно быть безопасно, спортсмены не должны подвергаться опасности».

«Я сам, как и многие итальянцы, люблю футбол, но ничего не обещаем по поводу сезона», - сказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Такое же мнение у министра спорта Винченцо Спадафоры.

«Полноценные тренировки возобновятся 18-го мая, но только в том случае, если будут подходящие условия безопасности. Все станет понятно в течение двух недель».

«Никому из нас не хочется тормозить возвращение футбола, но здоровье людей важнее».

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Источник — Football-Italia

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