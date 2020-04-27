ВИДЕО. «Эти колеса в огне». Роналду активно крутит педали

35-летний португальский бомбардир «Ювентуса» Криштиану Роналду активно поддерживает форму во время карантина, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

В частности, Роналду занимается на велотренажере.

«Утреннее занятие с велотренировкой. Эти колеса в огне», — написал Роналду в Instagram.

В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 32 матча во всех турнирах, где забил 25 мячей и отдал 4 результативные передачи.