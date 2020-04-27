ОФИЦИАЛЬНО. ФИФА просит разрешить делать по 5 замен в матче

ФИФА подтвердила слухи, которые ранее появились в СМИ, о том, что определенное время после возобновления футбольных чемпионатов командам могут разрешить делать по 5 замен в матче, а не по 3, как сейчас.
«Суть в том, что при возобновлении чемпионатов график матчей будет плотным, что может вызвать большое количество травм из-за перегрузок для игроков».
«Хотелось бы дать командам возможность делать по 5 замен», - гласит заявление ФИФА в ответ на запрос журналистов.
Решение об изменениях в правилах принимает не ФИФА или УЕФА, а ИФАБ - Международный футбольный совет, который регулирует правила.
Если чемпионаты удастся возобновить, то ИФАБ нужно будет одобрить временное увеличение количества замен.
Источник — Reuters
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