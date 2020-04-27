«Операция возвращение». Клубы АПЛ обсудят рестарт сезона

Возможно, матчи вернутся в июне, но все зависит от властей

  • 27.04.2020 16:49
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«Операция возвращение». Клубы АПЛ обсудят рестарт сезона
© Skysports.com

По информации Sky Sports и BBC, в пятницу клубы АПЛ проведут очередное совещание, однако на сей раз будут обсуждать конкретные планы по возвращению чемпионата.

Встречу уже назвали «Project Restart» (Операция возвращение).

Предварительный план - начать играть 8-го июня, однако все зависит от решения властей. Пока правительство Великобритании не даст разрешение проводить матчи без болельщиков, никакие спортивные соревнования не вернутся.

Отметим, что ряд клубов с понедельника открыли тренировочные базы, где игроки могут заниматься индивидуально. В числе таких клубов «Арсенал» и «Брайтон».

При этом BBC сообщает, что в правительстве намерены идти на уступки и готовы сделать все, чтобы большой спорт, включая футбол, получит шанс вернуться в ближайшее время.

Подчеркивается, что многие европейские страны, включая Англию, следят за развитием событий в Германии. Именно Бундеслига пока ближе всех к возобновлению сезона уже в мае, и если этот чемпионат сможет стартовать, то остальным будет проще последовать такому примеру.

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Источник — BBC

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