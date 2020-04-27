Клубы УПЛ вскоре получат проект календаря возобновления сезона

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, что Лига уже подготовила проект календаря на возобновление сезона в июне, однако все зависит от решений Кабинета министров Украины.

«На сегодня у нас следующий план. Есть разработанный проект календаря возобновления чемпионата Украины. Этот план-календарь будет разослан всем клубам Favbet Лиги, он обязательно будет согласовываться с УАФ, и совместно с Ассоциацией мы согласуем план выхода клубов украинской Премьер-лиги из карантина».

«Но мы зависим от решения нашего правительства. Если нам позволят выйти, как и было озвучено, 12 мая, то будет хорошо. Если нет — то тогда будут внесены коррективы, которые также будут обсуждены с клубами».

«Проект календаря предусматривает конкретные даты — мы планируем начинать в начале июня», - сказал Дикий.