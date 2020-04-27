Никола АМОРУЗО: «Луческу звал в Шахтер, но я отказался из-за семьи»

Экс-форвард «Ювентуса» рассказал, что у него было предложение из Украины

  • 27.04.2020 15:37
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Никола АМОРУЗО: «Луческу звал в Шахтер, но я отказался из-за семьи»
© Twitter. Никола Аморузо

Бывший форвард «Ювентуса» Никола Аморузо признался, что после выступлений за «Реджину» у него была возможность перебраться в «Шахтер», где его лично хотел видеть Мирча Луческу. Однако сделка не состоялась из-за решения футболиста остаться рядом с семьей.

«У меня была возможность уехать за границу. Сейчас я даже немного сожалею. После «Реджины» я мог поехать в «Шахтер», куда меня звал Мирча Луческу. Было очень-очень хорошее с финансовой точки зрения предложение, а также шанс сыграть в Лиге чемпионов, но у меня как раз родилась дочь. Я отказался из-за семьи», - заявил Аморузо.

Карьеру игрока Никола Аморузо завершил в 2011 году в «Аталанте». Ныне ему 45 лет, а последней должностью в футболе для Аморузо был пост спортивного директора «Палермо», который он покинул в 2013 году.

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Источник — Calciomercato

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