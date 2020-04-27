Лацио не против сыграть золотой матч или плей-офф с Ювентусом

Если Серии A все же не удастся возобновить сезон, то руководство «Лацио» готово к проведению мини-турнира или золотого матча против «Ювентуса» за чемпионский титул.

Туринская команда опережает «Орлов» только на 1 пункт, и римляне не хотят терять шанс заполучить титул.

«Лацио» отстает на 1 пункт от «Ювентуса». В этом сезоне мы обыграли их и в чемпионате, и в Суперкубке Италии. Если не золотой матч, то это может быть мини-плей-офф».

«Можно туда для справедливости включить «Интер», который отстает на 8 очков, и «Аталанту». Я бы согласился на такой формат битвы за Скудетто», - сказал президент «Лацио» Клаудио Лотито.

«Лацио» не выигрывает титул Серии A с 2000 года.