Юрий ВЕРНИДУБ: «Думаем не о тактике, а о набранных очках»

Тренеру пришлось отложить тактические нововведения

  • 27.04.2020 15:11
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Юрий ВЕРНИДУБ: «Думаем не о тактике, а о набранных очках»
© twitter.com/fcshakhterby

Украинский наставник «Шахтера» Солигорск Юрий Вернидуб планировал играть в новой команде с тактической схемой «ромб» в центре поля, однако после неудачного старта от этого пока пришлось отказаться.

«Почему отказаться? Все еще впереди. Просто такое стечение обстоятельств. Есть футболисты травмированные, к сожалению. Потери есть. Поэтому нам где-то пришлось не думать о тактике, а о том, что нам уже нужно думать об очках. Мы в первую очередь думали о том, что идем на 13-м месте. Как-то это уже совсем плохо. Плюс мы взяли эти три очка, которые дадут нам возможность далеко не отрываться от лидеров».

«Потому что тот гандикап, который образовался… Думаю, если мы и дальше так будем относиться к своей тренировочной работе и к играм, с таким желанием и отношением, как сейчас, то все в наших руках», - сказал Вернидуб.

Команда в минувшем туре чемпионата Беларуси обыграла «Динамо» Брест.

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Источник — Трибуна

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