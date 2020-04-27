Юрий ВЕРНИДУБ: «Думаем не о тактике, а о набранных очках»

Украинский наставник «Шахтера» Солигорск Юрий Вернидуб планировал играть в новой команде с тактической схемой «ромб» в центре поля, однако после неудачного старта от этого пока пришлось отказаться.
«Почему отказаться? Все еще впереди. Просто такое стечение обстоятельств. Есть футболисты травмированные, к сожалению. Потери есть. Поэтому нам где-то пришлось не думать о тактике, а о том, что нам уже нужно думать об очках. Мы в первую очередь думали о том, что идем на 13-м месте. Как-то это уже совсем плохо. Плюс мы взяли эти три очка, которые дадут нам возможность далеко не отрываться от лидеров».
«Потому что тот гандикап, который образовался… Думаю, если мы и дальше так будем относиться к своей тренировочной работе и к играм, с таким желанием и отношением, как сейчас, то все в наших руках», - сказал Вернидуб.
Команда в минувшем туре чемпионата Беларуси обыграла «Динамо» Брест.
Источник — Трибуна
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