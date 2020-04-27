Йосип ПИВАРИЧ: «Контракт с Динамо завершается летом»

Игрок не знает, где продолжит карьеру

  • 27.04.2020 14:48
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Йосип ПИВАРИЧ: «Контракт с Динамо завершается летом»
© fcdynamo.kiev.ua

31-летний левый защитник «Динамо» Йосип Пиварич рассказал, что его контракт с клубом истекает летом, однако пока никаких подвижек в плане его продления нет.

«Мой контракт истекает летом, пока все так. Сейчас я не знаю, что будет дальше. Что касается тренировок, то нам можно приезжать на базу и работать индивидуально».

«Зарплату нам не снизили, но разговоры об этом начались», - рассказал Пиварич.

Хорват в нынешнем сезоне УПЛ провел 1 матч.

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Источник — Sportske novosti

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