Йосип ПИВАРИЧ: «Контракт с Динамо завершается летом»

31-летний левый защитник «Динамо» Йосип Пиварич рассказал, что его контракт с клубом истекает летом, однако пока никаких подвижек в плане его продления нет.
«Мой контракт истекает летом, пока все так. Сейчас я не знаю, что будет дальше. Что касается тренировок, то нам можно приезжать на базу и работать индивидуально».
«Зарплату нам не снизили, но разговоры об этом начались», - рассказал Пиварич.
Хорват в нынешнем сезоне УПЛ провел 1 матч.
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Источник — Sportske novosti
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