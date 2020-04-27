ВИДЕО. Самая эпичная ошибка в карьере Джеррарда

27 апреля 2014 года в рамках 36-го тура АПЛ «Ливерпуль» принимал «Челси». На тот момент «красные» с 80-ю очками лидировали в турнирной таблице, у «Манчестер Сити» было на 3 пункта меньше.

В концовке первого тайма капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард ошибся с приемом в середине поля, после чего еще и поскользнулся, подарив несколько метров форы сопернику, Демба Ба этим подарком воспользовался в полной мере.

В концовке матча Виллиан лишь удвоил преимущество «Челси», а «Манчестер Сити» в том туре победил на выезде «Эвертон» и вышел на первое место за счет лучшей разницы забитых и пропущенных (именно этот показатель является главным при равности очков в АПЛ).

В следующем туре «Ливерпуль» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» и окончательно попрощался с мечтой взять титул впервые с сезона 1989/90. Стивен Джеррард завершил карьеру так и не выиграв золотую медаль АПЛ.