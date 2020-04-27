ВИДЕО. Самая эпичная ошибка в карьере Джеррарда

27 апреля 2014 года в рамках 36-го тура АПЛ «Ливерпуль» принимал «Челси». На тот момент «красные» с 80-ю очками лидировали в турнирной таблице, у «Манчестер Сити» было на 3 пункта меньше.
В концовке первого тайма капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард ошибся с приемом в середине поля, после чего еще и поскользнулся, подарив несколько метров форы сопернику, Демба Ба этим подарком воспользовался в полной мере.
В концовке матча Виллиан лишь удвоил преимущество «Челси», а «Манчестер Сити» в том туре победил на выезде «Эвертон» и вышел на первое место за счет лучшей разницы забитых и пропущенных (именно этот показатель является главным при равности очков в АПЛ).
В следующем туре «Ливерпуль» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» и окончательно попрощался с мечтой взять титул впервые с сезона 1989/90. Стивен Джеррард завершил карьеру так и не выиграв золотую медаль АПЛ.
SIX years ago today... that Steven Gerrard slip. 😬 pic.twitter.com/J2dtU3kLrL— SPORTbible (@sportbible) April 27, 2020
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.